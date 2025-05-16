Axios узнал, останется ли делегация РФ в Стамбуле после переговоров с Украиной

Российская делегация не планирует оставаться в Стамбуле для переговоров о прекращении огня. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.

Отмечается. что представители РФ направится в аэропорт сразу после завершения встречи с украинской делегацией.

Глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан, открывая переговоры, заявил, что переговоры России и Украины в Стамбуле важны для подготовки возможной встречи лидеров государств.

В Стамбуле впервые с 2022 года стартовали прямые переговоры России и Украины. Как сообщало Reuters, приоритетом Киева на этой встрече станет вопрос прекращения огня. Кроме этого, по данным агентства, стороны также обсудят возможные контакты президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп пообещал встречу с Путиным.