Переговоры России, Украины и Турции стартуют в ближайшее время

РИА: переговоры РФ и Украины с участием главы разведки Турции скоро начнутся

Переговоры между Россией и Украиной начнутся в ближайшее время. Об этом сообщил источник РИА Новости в МИД Турции, отметив участие главы турецкой разведки Хакана Калына.

Встреча пройдет под руководством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Как отметил источник, включение Калына в состав делегации подчеркивает стратегическую важность переговоров для Анкары.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле надеются, что прямые переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся в ближайшее время.

Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее сообщалось, что Украина хочет обсудить с Россией возможную встречу Путина и Зеленского.