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Посол заявил, что угрозы Европы не повлияют на позицию России по переговорам с Украиной

Посол Мешков: угрозы ЕС не повлияют на позицию России по переговорам в Стамбуле
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Ирина Калашникова/РИА «Новости»

Угрозы европейских страны ввести санкции против России и ультиматумы не повлияют на позицию России по переговорам с Украиной в Стамбуле, поскольку «это не их дело». Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Дипломат напомнил, что страны Евросоюза, в частности Франция, имели шанс высказать по кризису на Украине, когда выступали посредниками по Минским соглашениям.

«Мы знаем, чем это закончилось, в том числе из-за позиции Франции и Германии. Поэтому нет смысла комментировать те высказывания, которыми каждый день фонтанирует французская сторона», — сказал Мешков.

10 мая президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли на Украину на фоне сообщений о том, что европейские страны планируют выступить с собственной инициативой о российско-украинском перемирии, схожей с американской. Там французский президент заявил, что прекращение поставок оружия Киеву не предусмотрено предлагаемым «коалицией желающих» перемирием на Украине на 30 дней. Политик также в очередной раз выступил с угрозой введения новых санкций в отношении России в случае ее отказа от выдвинутой европейцами инициативы.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

На данный момент в Стамбуле завершились переговоры США, Турции и Украины. Делегация РФ прибыла на переговоры с Украиной в офис президента Долмабахче. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Украиной.

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Переговоры в Стамбуле
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