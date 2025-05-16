Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Украиной

Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с украинской стороной. Об этом сообщает ТАСС.

«Автомобили российской делегации заехали на территорию Долмабахче в 12:40 по местному времени (совпадает с московским)», — говорится в сообщении.

Переговоры должны начаться после приветственного слова главы МИД Турции Хакана Фидана.

Позднее агентство уточнило, что глава делегации — Владимир Мединский — присоединится к ним после встречи с США. Это должно произойти «в ближайшие минуты».

Агентство ТАСС со ссылкой на осведомленный источник сообщало, что перед этим российская делегация провела встречу с представителями США. При этом РИА Новости пишет, что информации о вероятности переговоров делегаций России и США до трехсторонней встречи нет.

Незадолго до этого завершилась встреча делегации Украины с представителями США и Турции в Стамбуле. Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал ее продуктивной.

Ранее в Верховной раде Украины оценили необходимость поездки Путина в Стамбул.