В Кремле оценили важность контактов Путина и Трампа по Украине

Песков заявил о важности контактов Путина и Трампа при урегулировании на Украине

Важность контактов между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в рамках процесса урегулирования конфликта на Украине очень сложно переоценить. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать слова государственного секретаря США Марко Рубио о том, что очная встреча глав двух государств является единственным шансом на мирное урегулирование украинского кризиса.

«Контакты <...> Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования, с этим тезисом мы согласны. Это значение трудно переоценить», — сказал Песков.

16 мая Рубио в эфире телеканала Fox News заявил, что в рамках урегулирования на Украине «ничего не произойдет» до тех пор, пока Трамп и Путин не проведут очные переговоры. По мнению государственного секретаря США, многие страны согласились бы с этим утверждением.

В тот же день американский лидер сообщил, что решение о его встрече с российским коллегой может быть принято в течение двух–трех недель. Как сказал Трамп, главы государств проведут переговоры сразу, как только смогут их организовать.

Ранее в Белом доме выразили уверенность, что личная встреча Трампа и Путина состоится «очень скоро».