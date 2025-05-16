Российская делегация пока не прибыла на место переговоров с Украиной в Стамбуле

РИА: делегация РФ пока не прибыла на место переговоров с Украиной

Российская делегация пока не прибыла на место проведения переговоров с украинской стороной в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

16 мая в турецком городе Стамбуле должны пройти две трехсторонние встречи. В 10:45 мск здесь начались переговоры между представителями Украины, Турции и Вашингтона, которая к настоящему моменту уже завершилась. Делегация США покинула дворец Долмабахче, где провела трехсторонние переговоры.

На 12:30 запланировано начало переговоров между делегациями от Москвы, Киева и Анкары.

Ожидается, что российско-украинская встреча состоится в рабочем офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле. Делегацию РФ возглавит помощник президента страны Владимир Мединский, а делегацию Украины — министр обороны государства Рустем Умеров. Анкару, в свою очередь, будет представлять министр иностранных дел республики Хакан Фидан.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил провести переговоры в онлайн-формате.