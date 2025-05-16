Американская делегация покинула дворец после переговоров с Турцией и Украиной

Американская делегация покинула дворец Долмабахче, где провела трехсторонние переговоры с Турцией и Украиной. Об этом сообщила БелТА.

Как писало РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Турции, в американскую делегацию вошли государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента страны Кит Келлог. Также в переговорах примет участие посол Вашингтона в Анкаре Томас Баррак.

Украину на встрече представляли министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель военного ведомства Рустем Умеров и глава офиса президента Андрей Ермак.

16 мая в Стамбуле должны пройти две трехсторонние встречи. В 10:45 мск начались переговоры между делегациями Киева, Анкары и Вашингтона, а на 12:30 мск была запланирована встреча переговорщиков из РФ, Украины и Турции.

Российская делегация прибыла в Стамбул еще накануне. Ее возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который сообщил о настрое Москвы на конструктивный диалог с Киевом и «поиск возможных развязок» в рамках урегулирования конфликта.

Ранее в США раскрыли намерения Украины в преддверии переговоров.