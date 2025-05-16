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Мирошник не стал прогнозировать возможность встречи Путина с Зеленским

Мирошник счел сложным прогнозировать встречу Путина и Зеленского
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РИА Новости/Reuters

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник не стал прогнозировать возможность личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Соответствующее заявление Мирошник сделал на встрече с представителями СМИ в Бишкеке, передает ТАСС.

Посол рассказал, что Россия начала процесс поиска политико-дипломатического урегулирования и готова пройти все необходимые шаги для его завершения, но каждый шаг будет сделан «в свое время и при соответствующих условиях».

На данный момент РФ только в начале пути, уточнил Мирошник.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского прибыла в Турцию 15 мая. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

При этом немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) писала, что украинские власти могут использовать назначение помощника президента России Владимира Мединского главой российской делегации в Стамбуле для срыва переговоров.

Ранее в Британии выяснили, что Зеленский испытал разочарование и гнев в Турции.

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Переговоры в Стамбуле
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