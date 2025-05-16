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Уиткофф признался, что узнавал о международных конфликтах из документальных фильмов

Уиткофф признался, что черпал знания о международных делах из фильмов Netflix
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Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф признался, что набирался знаний о международных отношениях из документальных фильмов о мировых конфликтах от стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает журнал The Atlantic.

Издание напоминает, что Уиткофф не имеет опыта в международных отношениях или дипломатического образования. При решении международных вопросов, таких как российско-украинский конфликт и иранская ядерная программа, спецпосланник руководствуется интуицией, опытом заключения сделок в сфере недвижимости и дружбой с Трампом, говорится в статье.

Уиткофф признался, что в последние месяцы он прочитал много книг и просмотрел фильмы от Netflix о мировых конфликтах, в том числе фильм о войне во Вьетнаме.

Накануне газета Financial Times сообщила, что Трамп прибудет на российско-украинские переговоры в Стамбуле.

Ранее Уиткофф рассказал о делегации США на переговорах по Украине в Стамбуле.

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