Названа причина освобождения главкома Сухопутных войск РФ от занимаемой должности

Президент РФ Владимир Путин освободил главнокомандующего Сухопутных войск РФ Олега Салюкова от должности из-за возраста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, именно возраст генерала стал причиной его перевода в Совет безопасности РФ — 21 мая Салюкову исполнится 70 лет.

15 мая Путин назначил Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ. Он занимал должность главкома Сухопутных войск с 2014 года. Все эти годы Салюков командовал парадами Победы на Красной площади в Москве, в том числе тем, который состоялся 9 мая 2025 года.

В четверг военкор Юрий Котенок сообщил, что новым командующим Сухопутными войсками РФ назначен генерал-полковник Андрей Мордвичев, который до сегодняшнего дня был командующим войсками Центрального военного округа. Также он командовал 8-й армией и руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь в ходе специальной военной операции на Украине.

До этого сообщалось, что Россия и Белоруссия назначили нового госсекретаря Союзного государства — им станет экс-советник президента РФ Сергей Глазьев. О назначении его на пост объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, уточнив, что договорился об этом шаге с Путиным. В Кремле кадровые изменения назвали естественным ротационным процессом. Чем известен Сергей Глазьев — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что семнадцатилетнего сына Кадырова объявили секретарем Совбеза Чечни.