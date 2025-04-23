Семнадцатилетнего сына Кадырова объявили секретарем Совбеза Чечни

В Чечне 17-летнего Адама Кадырова объявили секретарем Совета безопасности республики. Пост с упоминанием этого статуса сына главы региона Рамзана Кадырова появился в Telegram-канале ведомства.

«В рамках исполнения поручения Секретаря Совета безопасности Чеченской Республики Адама Рамзановича Кадырова, его заместители Аслан Жулагов и Саламбек Абдрашитов провели очередную рабочую встречу с первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Ризваном Залаевым», — говорится в сообщении.

Эта же новая должность Адама Кадырова упоминается в заметке государственного информагентства «Грозный-Информ». Агентство сообщило, что секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров поручил устранить выявленные нарушения газонаполнительных станций Чечни.

В свою очередь, власти Чечни официально не сообщали о том, что сын Кадырова получил новую должность. При этом на сайте Совбеза Чеченской республики секретарем уже указан сын Кадырова.

1 апреля сообщалось, что Адама Кадырова назначили куратором регионального МВД. В новой должности он представил руководителя оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД и наградил отличившихся сотрудников полиции. Кроме того, во время заседания Адам Кадыров объявил о перестановках в ведомстве.

Ранее Адам Кадыров стал членом Арабского арбитражного суда.