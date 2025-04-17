Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика
Размер текста
А
А
А

«Мотор нашей интеграции»: экс-советник Путина станет секретарем Союзного государства

Лукашенко сообщил, что Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства
Россия и Белоруссия назначили нового госсекретаря Союзного государства — им станет экс-советник президента РФ Сергей Глазьев. О назначении его на пост объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, уточнив, что договорился об этом шаге с Путиным. В Кремле кадровые изменения назвали естественным ротационным процессом. Чем известен Сергей Глазьев — в материале «Газеты.Ru».

Бывший советник президента РФ Сергей Глазьев станет госсекретарем Союзного государства. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава республики отметил, что о назначении Глазьева они договорились с Владимиром Путиным.

«Мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом Союзного государства. Думаю, что эффект будет хорошим», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее пост госсекретаря Союзного государства занимал Дмитрий Мезенцев, Глазьев был его заместителем. По словам белорусского лидера, решение о назначении Глазьева было принято в связи с истечением полномочий Мезенцева. Он перейдет на другую должность — Путин сделал его своим полномочным представителем в Конституционном суде РФ.

«Идет ротационный процесс»

Назначение Сергея Глазьева на пост секретаря Союзного государства прокомментировали в Кремле.

«Идет ротационный процесс — это тоже естественно», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также назвал Союзное государство — самой продвинутой формой интеграции на территории бывшего СССР, которая приносит выгоду народам России и Белоруссии. Песков добавил, что Союзное государство «не существует в вакууме», а является, несмотря на все «известные незаконные ограничения», введенные в отношении двух стран, «составляющей частью мирового экономического процесса».

Кто такой Сергей Глазьев?

Сергей Глазьев родился в 1961 году в городе Запорожье Украинской ССР. После школы он поступил на химический факультет МГУ, но впоследствии перевелся на экономический, закончив его с отличием по специальности «экономическая кибернетика».

В 1986 году защитил в Центральном экономико-математическом институте Академии наук СССР (ЦЭМИ АН СССР) кандидатскую диссертацию, а через четыре года — докторскую.

Свою профессиональную карьеру Глазьев начал в научной сфере — с 1986 по 1991 год заведовал лабораторией системного анализа ЦЭМИ АН СССР. В 1991-м занял пост первого заместителя председателя Комитета внешних экономических связей (КВЭС) министерства иностранных дел РСФСР, которым был тогда Петр Авен, а после преобразования комитета в министерство внешних экономических связей РФ стал первым заместителем министра. В декабре 1992-го Глазьев возглавил ведомство, но вскоре ушел в отставку в знак протеста против указа Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного совета РФ. После ухода из правительства вернулся в ЦЭМИ РАН.

В 1999–2003 годах Сергей Глазьев был депутатом Госдумы. В 2008-м занял пост заместителя генерального секретаря Евразийского экономического сообщества, но через три месяца ушел с этой должности. После этого Глазьев стал ответственным секретарем комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.

В 2012-м он перешел в администрацию президента и стал советником Владимира Путина. На этом посту Сергей Глазьев курировал вопросы развития интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана.

В 2014 году он попросил Банк России зафиксировать курс рубля и удерживать его на «разумном уровне» для борьбы с инфляцией. Через год Глазьев стал одним из авторов доклада Столыпинского клуба, в котором говорилось, что российская экономика может расти темпами до 10% в год, но для этого нужно отказаться от политики затягивания поясов и ограничения денежной массы в пользу масштабного стимулирования экономического роста.

В 2019 году он стал министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. В 2020-м Глазьев предложил ввести в рамках ЕАЭС налог на обмен валюты, чтобы ограничить вывозы капитала за рубеж. После этого, как писали СМИ, Центробанк попросил Минэкономразвития ограничить информационную активность Глазьева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами