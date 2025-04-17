«Мотор нашей интеграции»: экс-советник Путина станет секретарем Союзного государства

Россия и Белоруссия назначили нового госсекретаря Союзного государства — им станет экс-советник президента РФ Сергей Глазьев. О назначении его на пост объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, уточнив, что договорился об этом шаге с Путиным. В Кремле кадровые изменения назвали естественным ротационным процессом. Чем известен Сергей Глазьев — в материале «Газеты.Ru».

Бывший советник президента РФ Сергей Глазьев станет госсекретарем Союзного государства. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава республики отметил, что о назначении Глазьева они договорились с Владимиром Путиным.

«Мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом Союзного государства. Думаю, что эффект будет хорошим», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее пост госсекретаря Союзного государства занимал Дмитрий Мезенцев, Глазьев был его заместителем. По словам белорусского лидера, решение о назначении Глазьева было принято в связи с истечением полномочий Мезенцева. Он перейдет на другую должность — Путин сделал его своим полномочным представителем в Конституционном суде РФ.

«Идет ротационный процесс»

Назначение Сергея Глазьева на пост секретаря Союзного государства прокомментировали в Кремле.

«Идет ротационный процесс — это тоже естественно», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он также назвал Союзное государство — самой продвинутой формой интеграции на территории бывшего СССР, которая приносит выгоду народам России и Белоруссии. Песков добавил, что Союзное государство «не существует в вакууме», а является, несмотря на все «известные незаконные ограничения», введенные в отношении двух стран, «составляющей частью мирового экономического процесса».

Кто такой Сергей Глазьев?

Сергей Глазьев родился в 1961 году в городе Запорожье Украинской ССР. После школы он поступил на химический факультет МГУ, но впоследствии перевелся на экономический, закончив его с отличием по специальности «экономическая кибернетика».

В 1986 году защитил в Центральном экономико-математическом институте Академии наук СССР (ЦЭМИ АН СССР) кандидатскую диссертацию, а через четыре года — докторскую.

Свою профессиональную карьеру Глазьев начал в научной сфере — с 1986 по 1991 год заведовал лабораторией системного анализа ЦЭМИ АН СССР. В 1991-м занял пост первого заместителя председателя Комитета внешних экономических связей (КВЭС) министерства иностранных дел РСФСР, которым был тогда Петр Авен, а после преобразования комитета в министерство внешних экономических связей РФ стал первым заместителем министра. В декабре 1992-го Глазьев возглавил ведомство, но вскоре ушел в отставку в знак протеста против указа Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного совета РФ. После ухода из правительства вернулся в ЦЭМИ РАН.

В 1999–2003 годах Сергей Глазьев был депутатом Госдумы. В 2008-м занял пост заместителя генерального секретаря Евразийского экономического сообщества, но через три месяца ушел с этой должности. После этого Глазьев стал ответственным секретарем комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.

В 2012-м он перешел в администрацию президента и стал советником Владимира Путина. На этом посту Сергей Глазьев курировал вопросы развития интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана.

В 2014 году он попросил Банк России зафиксировать курс рубля и удерживать его на «разумном уровне» для борьбы с инфляцией. Через год Глазьев стал одним из авторов доклада Столыпинского клуба, в котором говорилось, что российская экономика может расти темпами до 10% в год, но для этого нужно отказаться от политики затягивания поясов и ограничения денежной массы в пользу масштабного стимулирования экономического роста.

В 2019 году он стал министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. В 2020-м Глазьев предложил ввести в рамках ЕАЭС налог на обмен валюты, чтобы ограничить вывозы капитала за рубеж. После этого, как писали СМИ, Центробанк попросил Минэкономразвития ограничить информационную активность Глазьева.