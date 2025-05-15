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В США высказались о прекращении огня на Украине на фоне переговорного процесса

Салливан: прекращение огня не обязательно должно быть условием для переговоров
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Evgen Kotenko/Global Look Press

Прекращение огня на Украине не обязательно должно быть главным условием для начала переговоров по урегулированию. Об этом заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Я не считаю, что обязательно необходимо прекращение огня до дипломатии. Перед тем как уйти, я сказал, что 2025-й должен быть годом дипломатии, но эта дипломатия должна быть на стороне Украины», — сказал он.

До этого Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп открыт к использованию любого механизма, который приведет к урегулированию конфликта на Украине. По словам политика, глава Белого дома хочет, чтобы все как можно быстрее закончилось.

Рубио добавил, что США открыты к конструктивному диалогу и готовы использовать свои силы для достижения мира в любом ключе.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Ранее Трамп высказался о своей миротворческой миссии.

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Переговоры о мире на Украине
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