В Стамбуле началась встреча главы МИД Турции с российской делегацией

В Стамбуле началась встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с главой российской переговорной группы Владимиром Мединским и делегацией РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Встреча делегаций началась в Рабочем офисе администрации президента Турции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры стартовали около 20:50 по московскому времени.

До этого сообщалось, что встреча пройдет в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле.

Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации, которая представит интересы РФ на переговорах в Стамбуле 15 мая. Команду, как и в 2022 году на Стамбульских переговорах, возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Вместе с ним в разговоре с украинской делегацией будут участвовать заместитель главы Минобороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее Зеленский назвал «бутафорской» делегацию РФ во главе с Мединским.