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Рубио раскрыл, от чего зависят сроки встречи Трампа и Путина

Рубио: сроки встречи Трампа и Путина зависят от итогов переговоров РФ и Украины
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Reuters

Сроки возможной встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина будут зависеть от переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу, 16 мая. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, передает Reuters.

«Мы посмотрим, что произойдет на переговорах российской и украинской делегаций. После их итогов мы определим сроки возможной встречи президентов Путина и Трампа», — заявил он.

Рубио добавил, что в настоящее время сроки встречи двух лидеров еще не определены и сторонам предстоит решить, как именно организовать встречу лидеров двух стран.

Как отмечал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, восстановление отношений между Россией и США — очень трудоемкое и сложное дело, здесь нет права на ошибку. Дипломат также указал, что крайне неправильно ставить возможную встречу двух лидеров в прямую зависимость от диалога по Украине. Рябков подчеркнул, что встреча Путина и Трампа — слишком ответственная тема.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Ранее Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа.

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