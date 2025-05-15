Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа

Песков: подготовки к встрече Путина и Трампа пока не ведется

На данный момент подготовка к встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом пока не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что восстановление отношений между Россией и США — очень трудоемкое и сложное дело, здесь нет права на ошибку.

Прямые переговоры между делегациями РФ и Украины должны состояться 15 мая в турецком городе Стамбуле. Накануне президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации, которую возглавил его помощник Владимир Мединский. Также в качестве переговорщиков были выбраны заместители главы МИД РФ и министра обороны Михаил Галузин и Александр Фомин, начальник Главного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков.

В состав украинской делегации, в свою очередь, вошли сотрудники офиса главы государства и внешнеполитического ведомства. Кроме того, в Турцию прибыли представители всех разведывательных служб Украины и военнослужащие.

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