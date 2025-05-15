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В МИД назвали слишком ответственной темой возможную встречу Путина и Трампа

Рябков: восстановление отношений РФ и США — очень трудоемкое и сложное дело
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Reuters

Восстановление отношений между Россией и США — очень трудоемкое и сложное дело, здесь нет права на ошибку. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Процесс восстановления отношений РФ и США — очень трудоемкое и сложное дело, мы не имеем права на ошибку», — сказал дипломат.

Рябков добавил, что для подготовки российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа потребуется целый ряд предпосылок, это не вопрос только лишь прогресса или его отсутствия в рамках урегулирования украинского конфликта.

Также замминистра иностранных дел РФ указал, что крайне неправильно ставить возможную встречу двух лидеров в прямую зависимость от диалога по Украине. Рябков подчеркнул, что встреча Путина и Трампа — слишком ответственная тема.

Среди прочего Рябков заявил, что делегация России на переговорах с украинской стороной в Стамбуле имеет четкие инструкции от Путина, делегация будет работать в рамках заданных главой государства полномочий. При этом Украина предпринимает попытки устраивать шоу вокруг стамбульских переговоров, уже звучали противоречащие заявления, резюмировал дипломат.

Ранее Кремль опубликовал видео совещания Путина по подготовке переговоров в Турции.

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