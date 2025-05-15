Индия и Пакистан продолжили снижать уровень боевой готовности

Вооруженные силы Индии и Пакистана примут меры по укреплению доверия для снижения уровня боевой готовности. Об этом заявил официальный представитель армии Индии, передает РИА Новости.

«В дополнение к взаимопониманию, достигнутому командующими военными операциями Индии и Пакистана 10 мая, было решено продолжить меры по укреплению доверия с целью снижения уровня боевой готовности», — говорится в сообщении.

12 мая телеканал Geo сообщил, что Пакистан завершил военную операцию «Буньян-ун-Марсус», начавшуюся в ответ на действия Индии.

Пакистан начал военную операцию против Индии в ночь на 10 мая, заявив, что она стала ответом на удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за это на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Моди заявил о приостановке ударов по Пакистану.