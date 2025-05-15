Зеленский заявил, что Трамп давил на Украину больше, чем на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация американского лидера Дональда Трампа оказывала большее давление на Киев, чем на Москву, в период эскалации конфликта. Об этом он сообщил на брифинге по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Позиция США изначально заключалась в давлении на обе стороны. Но, по моему мнению, на Украину давили сильнее», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что давление должно быть направлено на сторону, «которая не хочет завершать войну», намекая на позицию России.

15 мая лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Трамп выступил против участия лидера Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите НАТО в Гааге.

Газета The Washington Post (WP) писала, что переговоры о санкциях в отношении России, которые европейские чиновники вели с представителями США, неожиданно изменили направление после предложения президента РФ Владимира Путина о проведении переговоров по Украине.

Ранее на Западе раскрыли, кто заставил Зеленского пойти на переговоры с Россией.