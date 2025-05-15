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Французский политик заявил, что Трамп против участия Зеленского в саммите НАТО

Филиппо: Трамп дал понять, что не хочет видеть Зеленского на саммите НАТО
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Ben Curtis/AP

Президент США Дональд Трамп выступил против участия лидера Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите НАТО в Гааге. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X, назвав позицию американского лидера «мудрой и миротворческой».

По словам Филиппо, Трамп дал понять, что не желает видеть украинского лидера на встрече альянса в конце июня.

«Макрон и его сторонники в панике! Это решение приближает мир», — написал политик.

В четверг глава министерства иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что решение о приглашении Владимира Зеленского на саммит Североатлантического альянса в Гааге будет приниматься генеральным секретарем альянса Марком Рютте.

В этот же день европейское издание Euractiv со ссылкой на источник сообщило, что какой-либо прогресс в вопросе присоединения Украины к НАТО в преддверии саммита в июне «крайне маловероятен». Отмечается, что руководство Украины, как этого ожидали многие европейские лидеры, не было приглашено для участия в основных дискуссиях на предстоящем саммите. Авторы статьи сообщили, что это было сделано, чтобы угодить Трампу.

Ранее госсекретарь США назвал единственный путь разрешения конфликта на Украине.

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