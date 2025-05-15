На Западе отметили изменение хода дискуссии о санкциях после предложения Путина

Переговоры о санкциях в отношении России, которые европейские чиновники вели с представителями США, неожиданно изменили направление после предложения президента РФ Владимира Путина о проведении переговоров по Украине. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на информацию, полученную от девяти европейских, украинских и американских дипломатов и официальных лиц.

По информации источников издания, намеченная на четверг, 15 мая, встреча в Стамбуле, возникшая неожиданно, внесла неопределенность в планы по введению санкций. Указывается, что лидеры Франции, Великобритании, Германии и Польши, находившиеся в Киеве, стремились к прекращению огня и обсудили ситуацию с президентом США Дональдом Трампом. Тот, в свою очередь, выразил готовность оказать давление на Москву, в том числе посредством санкций.

«С американцами была налажена координация по санкциям, и были получены хорошие сигналы. Но, в конечном счете, все зависит от ситуации», — заявил один из европейских чиновников. WP подчеркивает, что детали предстоящей встречи, включая повестку дня и состав делегаций, остаются нераскрытыми.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года.

Ранее Зеленский заявил, что готовился к встрече только с Путиным.