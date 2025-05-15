Швейцария запретила своим компаниям операции с российскими аэропортами и портами

Швейцария вслед за Евросоюзом запретила своим компаниям проводить операции с шестью аэропортами и пятью портами РФ. Об этом сообщается на сайте Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO).

Под запрет попали операции с московскими аэропортами Внуково и Жуковский, а также четырьмя региональными воздушными гаванями РФ. Кроме того, теперь швейцарскому бизнесу запрещено осуществлять операции с портами в Астрахани, Махачкале, Новороссийске, Приморске и Усть-Луге.

24 февраля Евросоюз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций запретил своему бизнесу транзакции с вышеуказанными аэропортами и портами. Кроме того, ЕС ввел запрет на экспорт самолетов и авиационных технологий в РФ.

15 мая Швейцария присоединилась к санкциям против белорусского алюминия и усилению экспортных ограничений в отношении Минска, которые содержатся в 16-м пакете санкций Евросоюза от 24 февраля 2025 года. В частности, санкции предусматривают запрет на импорт белорусского алюминия в необработанном виде.

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз должен сосредоточиться на новом пакете санкций, чтобы нанести ущерб экономике России и «заставить» президента РФ Владимира Путина прекратить специальную военную операцию на Украине. Он объяснил, что ЕС необходимо работать в этом направлении вместе с США. Ранее стало известно, что представители стран — членов Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций. Что о нем известно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал «придурками» руководителей стран, вводящих санкции против России.