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Швейцария поддержала санкции Евросоюза против Белоруссии

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против алюминия из Белоруссии
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Denis Balibouse/Reuters

Швейцария присоединилась к санкциям против белорусского алюминия и усилению экспортных ограничений в отношении Минска, которые содержатся в 16-м пакете санкций Евросоюза от 24 февраля 2025 года. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии.

»ЕС ввел новые санкции в отношении Белоруссии. Федеральный совет решил присоединиться к этим мерам, которые, в частности, предусматривают усиление экспортных ограничений, а также запрет на импорт белорусского алюминия в необработанном виде», — говорится в публикации.

Также в заявлении указано, что намерение состоит в том, чтобы еще больше гармонизировать санкции против Белоруссии с существующими санкциями против России, в том числе для того, чтобы не допустить обхода последних.

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз должен сосредоточиться на новом пакете санкций, чтобы «задушить» экономику России и «заставить» президента РФ Владимира Путина прекратить специальную военную операцию на Украине. Он объяснил, что ЕС необходимо работать в этом направлении вместе с США. Ранее стало известно, что представители стран — членов Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций. Что о нем известно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал «придурками» руководителей стран, вводящих санкции против России.

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