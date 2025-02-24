Евросоюз запретил своему бизнесу транзакции с рядом портов и аэропортов в России

ЕС запретил своему бизнесу транзакции с рядом портов и аэропортов в РФ

Европейский союз (ЕС) запретил своему бизнесу транзакции с рядом портов и аэропортов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Кроме того, Евросоюз запретил европейским компаниям экспорт самолетов и авиационных технологий в РФ.

До этого главы МИД ЕС утвердили новый пакет антироссийских санкций.

Как писала газета Financial Times, в 16-й пакет санкций войдут ограничения в отношении 13 банков РФ — их отключат от глобальной платежной системы SWIFT, ряда российских СМИ и 73 судов, которые связывают с российским «теневым флотом».

Также санкции будут включать запрет на экспорт российского первичного алюминия и продажу в Россию игровых консолей. В санкционный список будут внесены 48 физических и 35 юридических лиц, которые помогают России продолжать боевые действия на Украине.

24 февраля, в третью годовщину начала военной операции на Украине, Еврокомиссия также планирует объявить о выделении нового пакета помощи Украине.

Ранее Набиуллина высказалась о переговорах по снятию санкций стран Запада.