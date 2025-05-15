Глава российской делегации в Стамбуле сделал заявление

Президент России Владимир Путин поставил задачи и определил переговорную позицию делегации РФ в Стамбуле по итогам совещания со всеми командующими спецоперации на Украине. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский, выступая перед генконсульством России в Стамбуле, передает ТАСС.

«Вчера вечером президент провел рабочее совещание по подготовке к переговорам. В нем участвовали члены Совета безопасности, правительство, министр обороны и командующие всех группировок ВС РФ, участвующих в СВО», — заявил Мединский.

Он подчеркнул, что на встрече были сформулированы задачи российской стороны и четко определена стратегия для диалога в Стамбуле.

Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее в США выразили мнение, что Зеленский ломает комедию на переговорах в Стамбуле.