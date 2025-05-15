Переговоры России и Украины не отменят

Генконсульство: речи об отмене переговоров в Стамбуле нет

Речи об отмене переговоров Российской Федерации и Украины в турецком Стамбуле сейчас нет. Об этом сообщил пресс-секретарь генерального консульства в Стамбуле Андриан Андрианов, его слова приводит РИА Новости.

«Переговоры не отменены», — сказал он представителям СМИ, ожидающим начала переговоров.

Андрианов отметил, что ожидается заявление главы российской делегации Владимира Мединского.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Зеленский заявил, что не делал Путину никаких предложений по Украине.