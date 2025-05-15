Зеленский заявил, что не делал Путину никаких предложений по Украине

Зеленский: я никаких предложений Путину не делал

Киев не делал никаких предложений президенту России Владимиру Зеленскому. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в преддверии переговоров в Стамбуле, передает РБК — Украина.

«Я никакие предложения Путину не делал. Мы все поняли, что он предлагает прямые переговоры», — сказал он.

До этого Зеленский заявил, что глава минобороны Украины Рустем Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле.

При этом сам украинский лидер не будет участвовать в переговорах.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее стали известны детали об участии США в переговорах в Стамбуле.