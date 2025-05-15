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Зеленский исключил участие главы СБУ и начальника Генштаба на переговорах в Стамбуле

Зеленский: в составе делегации Украины не будет главы СБУ и начальника Генштаба
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Leah Millis/Reuters

В состав украинской делегации для переговоров с РФ в Стамбуле не вошли глава СБУ Василий Малюк и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет ТАСС.

«Я принял решение сейчас отправить в Стамбул нашу делегацию, но не всех, безусловно. Главы Службы безопасности Украины, начальника Генштаба не будет», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что принял решение об отправке делегации, так как хочет попытаться достичь первых шагов по деэскалации и окончанию конфликта, а именно — прекращения огня.

До этого Зеленский сообщил, что Украину на переговорах с Россией в Стамбуле будут представлять сотрудники МИД, Офиса президента, а также военные и представители всех разведслужб страны. Возглавит команду министр обороны Украины Рустем Умеров.

По данным издания «Страна.ua», кроме Умерова в состав делегации вошли глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава украинского МИД Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

При этом сам Зеленский, как сообщило РИА Новости со ссылкой на AFP, принимать участие в переговорах не планирует.

Ранее Зеленский раскритиковал состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле.

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