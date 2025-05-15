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Зеленский раскрыл главный вопрос для обсуждения на переговорах в Стамбуле

Зеленский: главный вопрос на переговорах в Стамбуле — прекращение огня
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Alina Smutko/Reuters

Главный вопрос для обсуждения на переговорах в Стамбуле — прекращение огня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

При этом украинский лидер выразил сомнения в том, что Россия согласится на прекращение огня. При этом он не ответил на вопрос, будет ли в таком случае означать, что переговоры провалились.

Также Зеленский заявил, что глава минобороны Украины Рустем Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле. Сам украинский президент участия в переговорах принимать не будет.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Ранее СМИ сообщили о «неловком выборе», который стоит перед Зеленским.

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