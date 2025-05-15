Арьков: Киев в Стамбуле озвучит тезисы из Лондона, Парижа, Брюсселя и Берлина

Украина на переговорах в Стамбуле озвучит тезисы из Великобритании, Франции, Бельгии и Германии. Об этом заявил руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков, передает РИА Новости.

«Циничные европейские политики даже не скрывают, что требуют от киевского режима продолжать воевать в буквальном смысле до последнего украинца. Их цель — измотать Россию и вынудить ее принять их условия, соглашаясь стать неоколонией», — сказал он.

Арьков считает, что «Стамбул-2 может повторить печальную историю Стамбула-1, когда весной 2022 года Украина получила приказ из Великобритании и вышла из переговоров с Россией».

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее делегация Украины заявила о готовности к переговорам с российской стороной в Стамбуле.