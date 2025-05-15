Делегация Украины заявила о готовности к переговорам с российской стороной в Стамбуле

Украина готова участвовать в переговорах с делегацией России в Стамбуле. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинские дипломатические источники.

«Украина рассматривает возможность отправки группы экспертов на переговоры с Россией в Стамбул, чтобы узнать, что скажет делегация Москвы», — говорится в сообщении.

Утверждается, что украинская делегация может вступить в контакт в случае, если «российская делегация готова к серьезному разговору».

«Если российская делегация не проявит какого-либо серьезного подхода к переговорам, мы будем вправе заключить, что это российская шарада, а не значимая работа во имя мира», — сказал украинский дипломатический источник.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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