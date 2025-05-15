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В РФ заявили о готовности к взаимовыгодному сотрудничеству с Азербайджаном

Захарова: Москва настроена работать с Баку на взаимовыгодной основе
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Россия хочет сотрудничать с Азербайджаном на взаимовыгодных условиях, опираясь на декларацию «О союзническом взаимодействии», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Отношения с Баку выстраиваем мы на базе подписанной на высшем уровне в феврале 2022 года декларации «О союзническом взаимодействии». Наша сторона настроена на <...> решение всех возникающих вопросов на взаимовыгодной, взаимоуважительной основе», — сказала дипломат, отвечая на вопрос об отсутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москве на Дне Победы.

До этого сообщалось, что Алиев не приехал в Россию на День Победы из-за «внутренней повестки» своей республики. При этом расчет азербайджанской армии принял участие в параде на Красной площади.

5 мая в Россию не пустили депутата парламента Азербайджана Азера Бадамова из-за его высказываний антироссийской и русофобской направленности.

Ранее Путин оценил дружбу Баку и Москвы в годы Великой Отечественной.

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