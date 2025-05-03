Путин оценил дружбу Баку и Москвы в годы Великой Отечественной

Президент России Владимир Путин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне поздравительное письмо. Об этом сообщает РИА Новости.

«Славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в те нелегкие годы, будут и впредь служить надежной основой для развития дружественных, союзнических отношений между Россией и Азербайджаном», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что граждане обеих стран воздают дань памяти тем, кто на полях сражений и в тылу приближал победу над нацистскими захватчиками.

28 апреля Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что цель предложенного Россией перемирия на время празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне — проверка готовности Украины к поиску путей для устойчивого мира между двумя странами.

Ранее в Кремле рассказали, что Путина ждут напряженные дни.