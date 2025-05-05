Депутата парламента Азербайджана не пустили в Россию

Депутата парламента Азербайджана Азера Бадамова в воскресенье не пустили на территорию России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По данным агентства, азербайджанского парламентария не пустили на территорию РФ из-за высказываний антироссийской и русофобской направленности.

Источник РИА Новости уточнил, что Бадамову не разрешен въезд в Россию в соответствии со статьями 26 и 27 федерального закона РФ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Он также отметил, что Россия не является сторонником практики «стоп-листов» в отношениях с дружественными странами.

В феврале российские власти получили от Азербайджана уведомление о прекращении работы Русского дома в Баку. Формальным поводом стало отсутствие регистрации в качестве юридического лица. При этом глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что организация в течение многих лет пыталась добиться регистрации, но все обращения игнорировались.

2 мая руководитель Россотрудничества заявил, что Россия и Азербайджан продолжают работу по урегулированию статуса Русского дома в Баку.

Ранее патриарх Кирилл совершил визит в Азербайджан.