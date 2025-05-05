Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутата парламента Азербайджана не пустили в Россию

РИА Новости: депутата парламента Азербайджана Бадамова не пустили в Россию
close
Aziz Karimov/Reuters

Депутата парламента Азербайджана Азера Бадамова в воскресенье не пустили на территорию России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По данным агентства, азербайджанского парламентария не пустили на территорию РФ из-за высказываний антироссийской и русофобской направленности.

Источник РИА Новости уточнил, что Бадамову не разрешен въезд в Россию в соответствии со статьями 26 и 27 федерального закона РФ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Он также отметил, что Россия не является сторонником практики «стоп-листов» в отношениях с дружественными странами.

В феврале российские власти получили от Азербайджана уведомление о прекращении работы Русского дома в Баку. Формальным поводом стало отсутствие регистрации в качестве юридического лица. При этом глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что организация в течение многих лет пыталась добиться регистрации, но все обращения игнорировались.

2 мая руководитель Россотрудничества заявил, что Россия и Азербайджан продолжают работу по урегулированию статуса Русского дома в Баку.

Ранее патриарх Кирилл совершил визит в Азербайджан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами