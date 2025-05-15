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В МИД России заявили, что Зеленского в Стамбул никто не звал

Посол Мирошник: Зеленского никто не звал в Стамбул, это не встреча лидеров
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинского лидера Владимира Зеленского на переговоры в Стамбул никто не звал, это не переговоры глав государств. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Это не переговоры лидеров стран. Зеленского в Стамбул никто не звал», — отметил он.

Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав делегации, которая представит интересы РФ на переговорах в Стамбуле 15 мая. Команду, как и в 2022 году на Стамбульских переговорах, возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Вместе с ним в разговоре с украинской делегацией будут участвовать заместитель главы Минобороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал «бутафорской» российскую делегацию, которая прилетела в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта. Он отмечал, что хочет встретиться непосредственно с Путиным.

Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Ранее в Кремле рассказали, почему Путин не поехал на переговоры в Стамбуле.

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Переговоры о мире на Украине
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