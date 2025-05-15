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Лавров прокомментировал слова Макрона о «сдерживании» России

Лавров оценил слова Макрона о «сдерживании РФ» фразой «умом понять невозможно»
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Kaan Soyturk/Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о сдерживании России. Об этом сообщает ТАСС.

«Это говорит президент и не просто какой-то вчера образовавшейся страны, а страны с многовековой историей, культурой, традицией. Ну вот, беда. Умом этого понять невозможно», — сказал глава МИД РФ.

До этого Макрон заявил, что новый пакет санкций против РФ будет направлен на усиление давления на российскую экономику и должен сыграть роль «сдерживающего механизма».

10 мая премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Великобритания и США усилят военную помощь Украине, а также санкции в отношении России, если Москва откажется от прекращения огня. По его словам, если Путин «серьезно думает о мире, именно сейчас есть шанс это продемонстрировать».

Ранее в Кремле ответили на ультиматум Европы по прекращению огня на Украине.

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