Генсек НАТО выразил недовольство по поводу российской делегации в Стамбуле

Российскую Федерацию на переговорах в Стамбуле представляет делегация недостаточно высокого уровня. Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте, его слова передает «Интерфакс».

«Россия отправила делегацию низкого уровня», — сказал он на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД Североатлантического альянса в Анталье.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал «бутафорской» российскую делегацию, которая прилетела в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 15 мая заявил, что российская делегация ожидает украинскую сторону в Стамбуле, а не в Анкаре.

Газета Sky News, ссылаясь на анонимное украинское официальное лицо, сообщила, что президент Украины примет решение относительно переговоров с Россией после встречи с Эрдоганом.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее в США рассказали, как Путин и Трамп «оставили Зеленского не у дел».