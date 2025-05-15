Песков ответил на вопрос, сколько будет российская делегация ждать украинскую

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили о том, сколько будет российская делегация ожидать украинскую на переговорах в Стамбуле и останется ли ждать, если украинская делегация не появится в ближайшие пять часов.

«Давайте не будем забегать вперед», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что констатирует то, что есть на данный момент.

Песков добавил, что российская делегация уже в Стамбуле и с утра ждет представителей с украинской стороны, которых пока нет.

Также Песков отметил, что пока преждевременно говорить о том, потребуют ли российско-украинские переговоры участия президента РФ Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам главы государства, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Зеленский назвал визит в Турцию посланием для Путина.