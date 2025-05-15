Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Делегация РФ во главе с Мединским прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Российская делегация прибыла в Стамбул. Это подтвердил возглавляющий переговорную группу РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Настроены на серьезную профессиональную работу», — подчеркнул он.

Прямые переговоры между делегациями РФ и Украины должны состояться 15 мая в турецком городе Стамбуле. Накануне президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации, которую возглавил его помощник Владимир Мединский. Также в качестве переговорщиков были выбраны заместители главы МИД РФ и министра обороны Михаил Галузин и Александр Фомин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков.

В состав украинской делегации, в свою очередь, вошли сотрудники офиса главы государства и внешнеполитического ведомства. Кроме того, в Турцию прибыли представители всех разведывательных служб Украины и военнослужащие.

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