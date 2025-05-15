Лавров рассказал, на чем должен настоять Запад в вопросе Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западным кураторам надо настоять на возвращении Киева к нормальности. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, западным кураторам надо настоять на том, чтобы в Киеве «объявили об отмене всех тех законов, которые нарушают устав ООН, конвенции международные и саму конституцию Украины».

Также Лавров отметил, что никто не сомневается, что российско-украинские переговоры, которые состоятся 15 мая в Стамбуле, будут сложными. По его словам, никто не может гарантировать, что на предстоящих переговорах все пройдет гладко и без проблем, напротив, проблемы будут, как это было во время стамбульских переговоров в 2022 году.

Президент России Владимир Путин в обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Ранее Зеленский огласил состав украинской делегации на переговорах в Турции.