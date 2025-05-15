Делегация Украины сорвет предстоящие российско-украинские переговоры в Стамбуле. Такое мнение выразил политолог Владимир Карасев, передает Life.

«Убежден в том, что угашенная украинская делегация сорвет сегодня переговоры. Сейчас их шеф пройдет пару дорожек и можно возвращаться в Куев (орфография сохранена — прим. ред.)», — написал Карасев.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал переговоры вокруг Украины сложными.