Никто не сомневается, что российско-украинские переговоры, которые состоятся 15 мая в Стамбуле, будут сложными. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, никто не может гарантировать, что на предстоящих переговорах все пройдет гладко и без проблем, напротив, проблемы будут, как это было во время стамбульских переговоров в 2022 году. Дипломат отметил, что тогда «парафированные принципы» были готовы для того, чтобы класть их на стол переговоров, а Великобритания запретила Украине продолжать этот процесс, который мог бы завершиться урегулированием конфликта.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Лавров назвал Зеленского жалким человеком.