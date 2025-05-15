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В МИД напомнили, что территория Украины уменьшается из-за срыва переговоров

Захарова: позиция России на переговорах изменилась с 2022 года
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Изменения в позиции России по Украине по сравнению с 2022 годом есть, они обусловлены переменами в ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Да, есть эти изменения в российской позиции. Эти изменения отражены в изменениях на земле», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что территория Украины уменьшается каждый раз, когда киевский режим срывает переговорный процесс. В подтверждение своих слов дипломат напомнила слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, который заявил, что Украина сохранила бы за собой часть Донбасса, если бы были соблюдены стамбульские договоренности, достигнутые в ходе переговорного процесса в апреле 2022 года.

Также Захарова выразила мнение, что слова главы российского МИДа следует помнить всем, кто ищет взаимосвязь между переговорным процессом и размерами территории.

Прямые переговоры между делегациями РФ и Украины должны состояться 15 мая в турецком Стамбуле. Накануне президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации, которую возглавил его помощник Владимир Мединский.

Также в состав делегации вошли заместители главы МИД РФ и министра обороны Михаил Галузин и Александр Фомин, а также начальник Главного разведуправления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков.

Ранее Захарова объяснила выбор площадки для переговоров в Стамбуле.

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