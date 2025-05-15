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Дугин: задумка России на переговорах в Стамбуле понятна

Философ Дугин: у каждого члена делегации РФ своя задача на переговорах в Турции
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Сергей Карпухин/РИА Новости

Задумка России на переговорах в Стамбуле понятна — у каждого спикера, вероятно, своя отдельная задача, чем и объясняется столь уникальный состав делегации. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал философ, общественный и политический деятель Александр Дугин.

«Как в прошлый раз в Стамбуле. <…> Великолепно. Подобреевская обсудит с террористами вопросы гуманитарной политики. Полищук напомнит о СНГ. И еще два военных эксперта», — отметил философ.

Состав российской делегации Кремль раскрыл накануне вечером. В соответствии с указом главы государства Владимира Путина, переговорную группу возглавит помощник президента Владимир Мединский.

В основной состав также вошли начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и заместитель министра обороны Александр Фомин. Они представят интересы Москвы на политическом и военном уровнях.

В свою очередь в экспертную группу вошли первый замначальника управления информации Генштаба Александр Зорин, директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, замначальника управления по госполитике Администрации президента Елена Подобреевская и заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ Виктор Шевцов.

В состав делегации от Киева, как сообщалось, войдут глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и дипломатический советник президента Игорь Жовква.

Ранее эксперт раскрыл главный козырь России на переговорах с Украиной в Турции.

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