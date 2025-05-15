Эксперт раскрыл главный козырь России на переговорах с Украиной в Турции

Успехи ВС РФ на фронте будут одним из главных козырей России на предстоящих переговорах с Украиной в Стамбуле. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По словам эксперта, в ходе переговоров Москва может предъявить Киеву «некоторые козыри», чтобы Украина не могла отказаться от переговоров и «не сильно размахивала шашкой». Россия может «приоткрыть» часть козырей, но вряд ли это произойдет сегодня, считает он.

«Есть очевидный козырь — наступление российской армии в зоне СВО, взятие под контроль городов. Но есть козыри, о которых еще рано говорить», — сказал Перенджиев.

Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав делегации, которая представит интересы РФ на переговорах в Стамбуле 15 мая. Команду, как и в 2022 году на Стамбульских переговорах, возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Вместе с ним в разговоре с украинской делегацией будут участвовать заместитель главы Минобороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин оценил представителей делегации РФ как «компетентных профессионалов», которые разбираются в ключевых сферах для урегулирования кризиса на Украине. Он пожелал им удачи «в весьма непростой работе».

Ранее глава МИД Франции посетовал на «пустой стул» для Путина.