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СМИ заметили «проявление силы» и «унижение» Зеленского в подходе Путина к переговорам

Sky News: Путин демонстрирует силу и унижает Зеленского подходом к переговорам
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин якобы стремится «унизить» Владимира Зеленского подходом к мирным переговорам в Турции. Такую оценку дает британский телеканал Sky News.

В материале отмечается, что «публикация списка в 11 часов вечера вчера, заставляющая всех ждать до последнего момента, чтобы узнать состав российской делегации, является проявлением силы, а также демонстрацией неуважения к Украине».

По оценке телеканала в нее входят не представители высшего руководства России, а «технократы», что может быть попыткой президента РФ «унизить» Зеленского.

Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав делегации, которая представит интересы РФ на переговорах в Стамбуле 15 мая. Команду, как и в 2022 году на Стамбульских переговорах, возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Вместе с ним в разговоре с украинской делегацией будут участвовать заместитель главы Минобороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее эксперт раскрыл главный козырь России на переговорах с Украиной в Турции.

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