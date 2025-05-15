Москва оценит реакцию Киева на предложения, сделанные в Стамбуле

Москва ждет реакции Киева на конкретные предложения, озвученные российской стороной в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

»... будем смотреть за тем, как будет себя вести та сторона, которая больше всех кричала про перемирие и мир, и как она на все это отреагирует тогда, когда есть конкретное предложение к работе», – заявила Захарова на брифинге для СМИ.

До этого Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что российская делегация для переговоров в Стамбуле является «бутафорской», назвав политика «клоуном и неудачником».

Накануне был опубликован состав российской делегации на переговорах в Турции. В него вошли помощник президента Владимир Мединский. Также РФ будут представлять заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее на Украине заявили о готовности к переговорам «в любых форматах».