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В администрации Эрдогана ответили на вопрос о визите Трампа в Стамбул

РИА Новости: информации о визите Трампа в Стамбул пока нет
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Kevin Lamarque/Reuters

Турецкие власти пока не получали информацию о возможном приезде президента США Дональда Трампа в Стамбул. Об этом сообщили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Пока не получили конкретную информацию об этом визите», — сказал собеседник агентства.

15 мая американский лидер сообщил, что готов прилететь в Стамбул 16 мая для возможного участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Глава Белого дома подчеркнул, что сделает это, если будет необходимо.

Кроме того, Трамп выразил уверенность, что переговоры делегаций РФ и Украины пройдут хорошо.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская делегация уже прибыла в Стамбул для переговоров с украинскими представителями. По ее словам, РФ настроена на серьезную работу.

В состав российской делегации вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель главы МИД Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Сам президент России Владимир Путин, как того ожидали на Украине, в состав этой делегации не вошел.

Ранее Путин провел совещание перед российско-украинскими переговорами.

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