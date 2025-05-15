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В МИД РФ рассказали о настрое России на переговоры в Стамбуле по Украине

Захарова: делегация РФ настроена на серьезную работу на переговорах в Стамбуле
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Российская делегация прибыла в Стамбул, где запланированы переговоры с украинской стороной по урегулированию конфликта, и настроена на серьезную работу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве, пишет «Интерфакс».

«Как это уже было заявлено неоднократно, российская сторона настроена на серьезные переговоры, российская делегация прибыла в Стамбул и готова к серьезной работе», — сообщила Захарова.

Она напомнила, что 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле без промедления и предварительных условий.

Захарова также напомнила о главной цели этой встречи, а именно устранение первопричин конфликта и установление долгосрочного прочного мира на «историческую перспективу».

Вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации, которая будет представлять РФ на переговорах в Стамбуле 15 мая. Ее, как и в 2022 году во время Стамбульских переговоров, возглавил помощник главы государства Владимир Мединский. Вместе с ним отстаивать интересы России во время разговора с представителями Украины будут заместитель главы МИД Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Сам Путин в списке тех, кто будет вести переговоры, не значится. Из-за чего президент США Дональд Трамп, по данным телеканала Fox News, отменил свой визит в Турцию 15 мая.

Ранее в офисе Зеленского назвали бессмысленными переговоры без Путина.

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Переговоры о мире на Украине
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