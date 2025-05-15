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Глава МИД Эстонии рассказал о «пощечине» Украине от России

Глава МИД Эстонии Цахкна: отправка делегации от России стала пощечиной Украине
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Global Look Press

Отправка президентом России Владимиром Путиным делегации на переговоры с Украиной в Турцию является «пощечиной». Так глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на отказ российского лидера приехать на переговоры в Стамбул, пишет Sky News.

По мнению политика, отправка делегации «низкого уровня» в Турцию «подобна пощечине».

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Глава РФ предложил встречу российской и украинской делегаций 15 мая в Стамбуле.

В ответ Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в столице Турции, но при условии, если Российская Федерация согласится на полное прекращение огня.

Накануне Кремль опубликовал состав российской делегации. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Трамп заявил, что и не ждал Путина в Стамбуле.

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Переговоры о мире на Украине
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